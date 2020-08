Cade dal sentiero in una cascata: 38enne dipendente dell'Efsa disperso sulle Dolomiti

E' disperso nella zona di Cortina d'Ampezzo da venerdì scorso il 38enne romano Alfonso Maria Lostia, dipendente da circa due anni dell'Efsa di Parma. L'uomo, che si trovava in vacanza sulle Dolomiti con la moglie, aveva intrapreso un percorso di montagna: mentre stava affrontando la ferrata Giovanni Barbara è scivolato all'interno della cascata di Fanes e non è più riemerso. Le ricerche dell'uomo stanno proseguendo da giorni e le speranze di trovarlo vivo si assottigliano di giorno in gorno. Sul posto i Vigili del Fuoco, i tecnici del Soccorso Alpino e i carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.