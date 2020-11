All'aperto senza mascherina: multe da 400 euro per due persone a Noceto e Salsomaggiore

I carabinieri del comando provinciale di Parma hanno effettuato numerosi servizi di controllo - finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio, dello spaccio di droga e alla verifica delle normative anti Covid - nei locali pubblici e nei confronti delle persone nei comuni di Medesano, Fornovo, Noceto e Sala Baganza.

I militari di Salsomaggiore Terme hanno controllato anche il rispetto delle norme per il contenimento del contagio: due persone, una a Noceto e una a Salsomaggiore Terme, sono state sanzionate perchè non avevano la mascherina. Il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ha portato ad una sanzione di 400 euro a testa. A Fornovo una pattuglia è intervenuta dopo una segnalazione da parte dei proprietari di un'abitazione, che avevano sentito alcuni rumori. L'arrivo dei carabinieri ha fatto scappare alcuni ladri che stavo cercando di entrare all'interno della casa di alcuni vicini: i militari hanno infatti trovato i segni di un tentativo di effrazione. Un cittadino rumeno è stato poi segnalato alla Prefettura come assuntore di droga: è stato trovato infatti in possesso di una quantità modica di hashish per uso personale.