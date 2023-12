All’esame della patente con microcamera e cellulare, denunciato per truffa

Si presenta all'esame per la patenta di guida con tanto di microcamera e cellulare, in modo da farsi suggerire le risposte: gli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Udine sono così intervenuti durante una seduta d’esame teorico, scoprendo un uomo di giovane età di origini indiane residente in provincia di Parma intento a manipolare la seduta di esame. Il fatto è accaduto lo scorso mercoledì 22 novembre: gli operatori si sono insospettiti dal comportamento insolito del candidato, che segnava con il dito in modo sistematico sui quesiti dei quiz e relative risposte e, in pochi minuti, rispondeva con esattezza a 7 domande.

L'uomo è stato così invitato ad accomodarsi in un'altra stanza e a consegnare il giubbotto e la felpa, svelando così un sofisticato sistema di dispositivi nascosti. Prima di presentarsi all’esame, lo stesso aveva occultato all’interno della felpa una microtelecamera che, attraverso un piccolo foro, permetteva di inviare le immagini delle domande d’esame e un dispositivo auricolare Bluetooth per comunicare con l’esterno. Da quanto poi è emerso, le risposte venivano fornite al candidato attraverso un impulso che faceva vibrare il dispositivo quando lo stesso indicava con il dito sulla risposta esatta. Gli uomini della Polizia Stradale hanno così proceduto al sequestro dei congegni e denunciato alla Procura della Repubblica di Udine.