Alla grigliata con la droga in tasca: ragazzi nei guai a Polesine Zibello

Circa una decina le segnalazioni alla Prefettura di Parma per uso di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri. Tra questi un ragazzo trovato con alcuni grammi di cocaina ad una grigliata, organizzata con amici. Verso le 16, una telefonata al 112 della Compagnia di Fidenza segnala che diverse autovetture sono parcheggiate sull’argine del Po', in via Ongina di Polesine Zibello, e gli occupanti stanno facendo uso di sostanza stupefacente. La pattuglia delle Stazione di Fontanellato raggiunto il posto identifica 10 ragazzi, tra i 18 ed i 20 anni, che hanno organizzato una grigliata per trascorre il pomeriggio. Uno di loro viene trovato con circa 2 grammi di stupefacente tra hashish e cocaina.