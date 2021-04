Alla guida ubriachi, con la droga e dopo l'orario del coprifuoco: sanzioni e denunce

Proseguono i controlli dei carabinieri a Parma per verificare il rispetto delle norme anticovid, per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e i crimini contro il patrimonio. Ieri, domenica 11 aprile, sono stati identificate 200 persone e sono stati ispezionati oltre 70 esercizi commerciali.

In Via Monte Corno i militari hanno fermato per un controllo un 41enne cittadino ivoriano, che al passaggio della pattuglia ha cercato di nascondersi tra i mezzi parcheggiati. Portato in caserma per gli accertamenti è stato denunciato per non aver ottemperato al divieto di ritorno nel comune di Parma, come disposto dal foglio di via obbligatorio. Alle ore 22, in viale Mentana, la pattuglia del Nucleo Radiomobile ha fermato 28enne ivoriano per un controllo in quanto conosciuto dagli operanti come dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane ha aggredito uno dei militari ed ha cercato di scappare ma è stato bloccato e condotto in caserma: per lui una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Tre cittadini senegalesi sono stati fermati, dopo le ore 22, mentre transitavano in auto in via Milano. Al termine degli accertamenti, il 26enne conducente è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente, in quanto trovato in possesso di hashish: la sua patente è stata ritirata. Per tutti e tre è scattata la sanzione per aver violato il coprifuoco.

Nel cuore della notte, in Via Mantova, i carabinieri hanno intimato l’alt al conducente di un’auto che procedeva lentamente. Il conducente aveva con sè della droga: inoltre l'uomo si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro. L’autovettura è stata sequestrata mentre il 48enne italiano è stato contravvenzionato per guida in stato d’ebbrezza: la sua patente è stata ritirata. E’stato sanzionato con 400 euro per inosservanza alle disposizioni per il Covid 19.