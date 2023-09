Allagamenti 2022 a Parma: prorogato lo stato d'emergenza

Palazzo Chigi lo ha ufficializzato. «Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la proroga di dodici mesi dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 nel territorio delle provincie di Ferrara, di Modena e di Parma».

«I ristori - prosegue la nota - alle famiglie e alle imprese avverranno con l’utilizzo della piattaforma 'Sfinge' della Regione Emilia Romagna, già esistente e in corso di aggiornamento tecnico per essere coerente con le procedure da parte della stessa Regione, che dovrà avvenire non oltre il 15 novembre 2023».