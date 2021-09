Allarme bomba all'Ulivi

Una telefonata anonima ha destato scompiglio all'istituto Ulilvi di Parma. E' stata segnalata la presenza di un presunto ordigno esplosivo che ha destato l'allarme nella dirigenza. Le classi sono state evacuate per precauszione durante l'intervento delle Volanti e della Digos. All'opera anche i vigili del fuoco, con l'esito negativo dei controlli che ha rimesso - per ora - la situaizone in ordine. Al momento gli studenti sono rientrati in aula per riprendere regolarmente le lezioni. Le verifiche sono tutt'ora in corso con ispezione e controlli in tutti i luoghi.