Allarme peste suina africana: a Tornolo trovato morto un cinghiale risultato infetto dalla malattia

Primo caso di peste suina africana in provincia di Parma. A Tornolo infatti sarebbe stato trovato un cinghiale morto e dalle analisi sarebbe emersa la malattia. Il cinghiale trovato morto sarebbe infatti risultato infetto da questa malattia virale, non trasmissibile agli esseri umani che – come spiega il Ministero della Salute – è “altamente contagiosa, e spesso letale, per suini e cinghiali”.

Una malattia dal vasto potenziale di diffusione che potrebbe mettere in ginocchio l’intero comparto suinicolo del Parmense. Lo stesso Ministero della Salute ha più volte affermato che “un’eventuale epidemia di Peste suina africana sul territorio nazionale potrebbe ripercuotersi pesantemente sul patrimonio zootecnico suino con danni ingenti sia per la salute animale (abbattimento obbligatorio degli animali malati e sospetti tali) sia per il comparto produttivo suinicolo e sul commercio internazionale di animali vivi e dei loro prodotti (dai Paesi infetti è vietato commercializzare suini vivi e prodotti suinicoli)”.

La Lega, nei giorni scorsi, aveva chiesto attraverso un'interrogazione a firma Emiliano Occhi (primo firmatario), Valentina Stragliati e Matteo Rancan, di fare il punto sugli abbattimenti dei cinghiali, al fine di contrastare il diffondersi della peste suina africana, con particolare riguardo alle province di Parma e Piacenza.

La Lega aveva ricordato "anche di una lettera inviata dagli ATC della Provincia di Parma all’assessorato della Regione Emilia-Romagna sul tema delle responsabilità dei cacciatori e sulla necessità da parte di questi ultimi di acquistare attrezzatture e strutture necessarie al contenimento della peste suina africana; inoltre, sull’anno 2023 erano previsti contributi economici che ammontavano a 90.000 euro e che a seguito di problematiche burocratiche non sono stati distribuiti ai soggetti a cui spettavano".

Da qui l'atto ispettivo per chiedere alla giunta di sapere "quanti sono stati gli abbattimenti effettuati nel 2022 e 2023, ai sensi del piano di depopolamento, nelle provincie di Parma e Piacenza, e se in Emilia-Romagna le polizie provinciali sono o potrebbero essere coadiuvate da ditte private come avviene in Lombardia". E infine "quanti cacciatori sono coinvolti nelle squadre per il depopolamento del cinghiale nelle provincie di Parma e Piacenza".

La filiera suinicola in Emilia-Romagna conta circa 1.200 allevamenti, 1,2 milioni di capi e una produzione lorda vendibile stimata in 307 milioni di euro. I prodotti a base di carne Dop e Igp hanno un valore alla produzione pari a 1,93 miliardi di euro e un valore al consumo pari a 4,98 miliardi di euro. L’export vale 601 milioni di euro. Il 53% del fatturato nazionale relativo ai prodotti a base carne Dop e Igp derivante dalla filiera è attribuibile all’Emilia-Romagna. Ora, a causa della chiusura di alcuni mercati si calcolano perdite per 20 milioni al mese su economia nazionale per le mancate esportazioni.