Allarme truffa tra Busseto e Soragna: "Si fingono poliziotti e chiedono soldi per incidenti stradali mai avvenuti"

E' allarme truffa tra Busseto e Soragna. Alcuni malviventi starebbero contattando cittadini della zona per chiedere soldi in seguito ad incidenti stradali mai avvenuti. E' la polizia locale a segnalare il pericolo.

"Diverse persone ci hanno segnalato di aver appena ricevuto una telefonata da un fantomatico appartenente alle forze dell'ordine che comunicava un (falso) incidente di un proprio familiare. Si tratta di una truffa. Questi farabutti cercano di impaurire i cittadini per trovare poi il modo di farsi dare soldi o entrare in casa. Non cedere in questo tranello, non date soldi a nessuno e non fate entrare persone sconosciute nelle vostre abitazioni. Inoltre, segnalate immediatamente l'accaduto prima di tutto al 112 per allertare i Carabinieri oppure ai nostri soliti numeri di servizio: 329/9056187 Pattuglia del Comune di Busseto; 329/9056209 Pattuglia del Comune di Soragna"