Allerta rossa per Natale: vento forte sugli Appennini

Allerta rossa per il forte vento. La Protezione Civile ha diramato il bollettino, in previsione delle prossime ore. Dalla tarda serata odierna, un aumento della ventilazione assumerà particolare intensità sui crinali appenninici e, per la giornata successiva, giovedì 24 dicembre, un’ulteriore intensificazione della ventilazione tenderà ad interessare i rilievi e la fascia pedemontana nella prima parte della giornata per poi spostarsi verso gli Appennini orientali ed attenuarsi.

La Prefettura, con le componenti del Sistema di Protezione Civile, segue costantemente l’evoluzione dei fenomeni con particolare riguardo alle eventuali problematiche legate al forte vento. Viste le caratteristiche dei fenomeni attesi, i Sindaci dei Comuni interessati dall’evento sono stati sensibilizzati a chiudere i parchi ed a mettere in sicurezza eventuali cantieri presenti sui territori. In queste zone si raccomanda, inoltre, la massima cautela ed attenzione alla guida soprattutto di veicoli telonati.