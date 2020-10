Allerta terapie intensive: a Parma rischio alto

Ci sono anche Parma e l'Emilia-Romagna tra i territori in cui, secondo il monitoraggio del Ministero della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, il rischio per quanto riguarda le terapie intensive - per l'emergenza Covid-19 - è definito alto. Secondo i dati forniti dal Ministero infatti anche nel nostro territorio - così come in altre 9 Regioni, Abruzzo, Campania, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta - c'è un altra probabilità di superare, nei prossimi giorno, la soglia del 30% delle terapie intensive occupate da pazienti Covid nel prossimo mese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.