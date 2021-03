Allestisce una serra di marijuana in garage: denunciato 50enne di Palanzano

Aveva allestito nel garage della sua abitazione di Palanzano una vera e propria serra artigianale di marijuana, con cinque piante di canapa indiana alte circa 70 centimetri. Un 50enne residente in paese è stato denunciato dai carabinieri per produzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. I militari della stazione locale, infatti, hanno effettuato alcuni controlli e, al termine di alcune indagini, hanno effettuato una perquisizione in casa dell'uomo, trovando le piante in garage. Le piante, al termine della maturazione ,avrebbero reso diverse centinaia di grammi di “marijuana”. Le piante e tutto il materiale relativo sono stati sequestrati al fine di verificarne il quantitativo di principio attivo.