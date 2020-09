Allevatore colpito dal toro che cerca di scappare: grave in ospedale

Un giovane allevatore della Val Taro è stato colpito da un toro - che poco prima aveva cercato di scappare - ed ora si trova ricoverato in ospedale. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì 17 settembre. Secondo le prime informazioni il giovane avrebbe cercato di trattenere il toro, per impedirgli di scappare. L'animale avrebbe reagito provocando lesioni molto gravi agli arti superiori del ragazzo. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti: l'allevatore è stato trasportato con l'elisoccorso in ospedale ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

