Alluvione, 92 interventi nel Parmense per oltre 5 milioni di euro

La Regione Emilia-Romagna ha approvato un piano da oltre 11,5 milioni di euro che contiene l'elenco dei primi interventi urgenti da realizzare sul territorio e le direttive che rendono disponibili i contributi per cittadini e famiglie che abbiano dovuto lasciare le proprie case a seguito delle conseguenze del maltempo. Si tratta, come riferito da una nota, di un pacchetto da 176 interventi per riaprire e sgomberare le strade occupate dai detriti, risistemare argini e corsi d'acqua e consolidare versanti e infrastrutture colpite dal maltempo. Sono previsti 92 interventi nel Parmense per oltre 5 milioni di euro.

I cantieri (per 60 comuni coinvolti) riguarderanno i lavori necessari a far riparare i danni causati dalle intense precipitazioni che tra il 23 ottobre e i primi giorni di novembre 2023 hanno duramente colpito le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna con allagamenti e dissesti, interruzioni della viabilità, disservizi, danneggiamenti a edifici e infrastrutture. Gli interventi saranno finanziati con le risorse assegnate dal governo in seguito alla dichiarazione dello stato d'emergenza nazionale e dalla successiva approvazione delle opere da parte del Dipartimento nazionale di Protezione civile.