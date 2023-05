L’allarme della Lega dopo l’alluvione in Romagna: “Nemmeno Parma è sicura”

“Ora si pensi ad uscire dall’emergenza e a dare i primi aiuti concreti alle popolazioni colpite, anche con interventi e risorse aggiuntive a quelle prontamente messe a disposizione dal Governo. In un secondo momento, che deve essere comunque prossimo, bisognerà analizzare bene cosa è successo, se ci sono stati errori ed omissioni, per ricostruire bene e evitare o quantomeno limitare gli effetti catastrofici di un simile nuovo tragico evento”.

È il pensiero che ha espresso il vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna esponente della Lega, Fabio Rainieri, alla luce del dibattito che si è tenuto nella stessa aula assembleare regionale sul catastrofico alluvione che ha colpito la Romagna e alcuni comuni del bolognese nei giorni scorsi.

“Come Gruppo Lega abbiamo chiesto che in questa prima fase la Regione conceda risorse ponte aggiuntive a imprese e famiglie, oltre alla sospensione e il rinvio dei termini per il pagamento di tasse e contributi di competenza regionale, privilegiando procedure amministrative semplificate – ha proseguito Rainieri – Nel territorio di Parma tra il 2013 e il 2014 abbiamo subito eventi simili, l’emergenza frane nell’Appennino est e l’alluvione del Baganza. Nemmeno noi siamo ancora del tutto sicuri. C’è da fare molto di più come prevenzione. Si devono completare opere da troppo tempo considerate necessarie ma non ancora messe a terra. Chi governa deve anche ascoltare di più le proposte dell’opposizione. Un esempio, la proposta che avevo fatto, già nel 2015, di remunerare le imprese escavatrici con il materiale litoide estratto. Si sarebbero così potuti aumentare gli interventi contro la subsidenza dei fiumi che sembra sia stata una delle cause principali delle esondazioni dei fiumi in Romagna”.