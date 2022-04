Alta tensione in piazzale della Pace, rissa e minacce tra giovani mentre si festeggia una laurea

Ancora alta tensione in città, e ancora un'altra rissa in piazzale della Pace. E' accaduto oggi nel tardo pomeriggio. Secondo le prime informazioni un gruppo di ragazzi stava festeggiando la laurea di un coetaneo quando a un certo punto è arrivata un'auto dalla quale è sceso un trentenne che ha iniziato a inveire, minacciando e offendendo. Secondo i testimoni, ascoltati dagli agenti di polizia, il trentenne, uno straniero, si sarebbe scagliato contro uno dei ragazzi che stava festeggiando, accusandolo di avergli tirato contro un oggetto, forse un sasso. Muso a muso, dopo varie offese e minacce e a un passo dalla rissa fisica (quella verbale è andata avanti diversi minuti), i due sono stati fermati dai presenti e il trentenne sarebbe risalito in auto e si sarebbe allontanato a grande velocità. Sul posto gli agenti delle Volanti che hanno ascoltato i testimoni cercando di capire cosa fosse successo.