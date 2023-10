Alta velocità a Parma, la Lega: “Centrosinistra in malafede o sbadato? Sua la scelta della penalizzazione”

“La sinistra non perde occasione per strumentalizzare ma, gli ricordiamo che la decisione di penalizzare Parma dall’Alta velocità è una scelta del loro governo regionale e nazionale guidato in quel periodo da Romano Prodi e, successivamente, del ministro dei Trasporti Delrio che ha privilegiato altri siti invece che Parma. Inoltre, la valutazione dell’attuale copertura, oggi, è di Trenitalia e non certo del Mit. La città, comunque, rimane collegata con i principali centri in modo esaustivo, continuando a garantire le fasce più utilizzate dai viaggiatori. Da certa sinistra la solita polemica sterile nel tentativo maldestro di attaccare l’avversario politico: è in malafede o sbadata?”.

Così in una nota la senatrice emiliana della Lega Elena Murelli.