Ammesso all'affidamento in prova, non rispetta le regole e torna in carcere

I Carabinieri di Fidenza hanno tratto in arresto un 54enne colpito da Ordine di ripristino della Custodia Cautelare in Carcere emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Napoli. L’uomo, con diversi precedenti alle spalle, era stato ammesso dal Magistrato di Sorveglianza, ad un percorso riabilitativo che avrebbe dovuto seguire e che prevedeva una serie di regole comportamentali ben precise, fra le quali quella di non reiterare i reati commessi. Durante il percorso riabilitativo, l’uomo è stato protagonista di comportamenti inadeguati e aggressivi, comunicati senza ritardo all’Autorità Giudiziaria napoletana per le specifiche valutazioni di competenza. Il Tribunale, vagliate scrupolosamente le circostanze di fatto evidenziate, ha ritenuto che per il 29enne la misura cautelare dell’affidamento in prova ai servizi sociali non fosse più idonea e che il prosieguo del percorso terapeutico non fosse più possibile e, pertanto, ha emesso la misura della custodia cautelare in carcere. I Carabinieri di Fidenza, ricevuta l’ordinanza emessa dall’Autorità Giudiziaria, hanno raggiunto la comunità della provincia dove era in prova, per notificargli il provvedimento a suo carico e, al termine delle formalità di rito, lo hanno tradotto in carcere.