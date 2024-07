Ammodernamento della Centrale Operativa della Polizia Locale

Nuova Centrale Operativa della Polizia Locale, azioni integrate per la riqualificazione dell’Oltretorrente, corsi di formazione per gli agenti. Il Comune di Parma ha partecipato a tre bandi per l’assegnazione di risorse volte a realizzare le tre progettualità. Le azioni messe in campo consentiranno di migliorare la sicurezza reale e percepita.

Il primo bando riguarda la richiesta di finanziamento al Ministero dell’Interno, nell’ambito del Fondo Sicurezza, per dare seguito al progetto di rinnovamento della Centrale Operativa della Polizia Locale. Per la sua realizzazione occorrono oltre 355 mila euro. L’attuale centrale operativa necessita di un significativo aggiornamento tecnologico, comprendente l'ammodernamento dei software gestionali e la sostituzione di dispositivi hardware con nuovi apparati per l’interoperabilità con il personale esterno. Questa centrale svolge una funzione strategica per gli agenti sul territorio, gli attori della sicurezza e i cittadini, gestendo interventi di Polizia Locale, segnalazioni telefoniche urgenti, servizi di infortunistica stradale, pronto intervento e comunicazioni con altre Forze di Polizia e servizi di emergenza. L’ammodernamento permetterà di velocizzare i flussi informativi e migliorare la completezza dei dati trasmessi, facilitando una rapida elaborazione delle problematiche emergenti e una maggiore efficacia nelle indicazioni operative. Consentirà il monitoraggio delle attività della Polizia Locale e l'analisi dei tempi di intervento e dei servizi programmati, migliorando la gestione delle aree con maggiori richieste di intervento. L'aggiornamento ridurrà il tempo medio di intervento delle pattuglie e faciliterà la redazione dei report giornalieri, aumentando anche le postazioni operative esterne.

La seconda richiesta di finanziamenti è stata inoltrata dal Comune di Parma alla Regione Emilia-Romagna e riguarda azioni integrate per la riqualificazione del quartiere Oltretorrente. I costi del progetto si aggirano sui 177 mila euro.

Gli interventi, elaborati in base alle necessità del Quartiere e condivisi con i vari settori comunali coinvolti come Polizia Locale, Lavori Pubblici, Attività Economiche, Sport e Giovani, si concentrano su diverse azioni. La prevenzione del disagio giovanile viene affrontata intercettando gruppi di preadolescenti e adolescenti che si incontrano in luoghi di aggregazione nelle zone di via D’Azeglio, piazzale Bertozzi e piazzale Inzani, con particolare attenzione ai ragazzi con difficoltà relazionali o comportamenti devianti tramite il servizio dell’Educativa di strada. Le condizioni di sicurezza delle attività commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi del quartiere vengono migliorate attraverso un’azione di mediazione sociale, favorendo l’accoglienza e l'integrazione. Si prevede l'installazione di nuove telecamere di videosorveglianza per coprire punti sensibili e critici e monitorare fenomeni di degrado urbano e attività illecite, estendendo il sistema di sicurezza esistente. Inoltre, la riqualificazione urbana comprende interventi sull’illuminazione stradale in via D’Azeglio, la raccolta dei rifiuti e l’installazione di giochi per bambini per animare lo spazio di Piazzale Matteotti.

L’ultimo progetto, dal costo di circa 56 mila euro, è stato inoltrato alla Regione Emilia-Romagna e prevede azioni volte a migliorare il benessere organizzativo della Polizia Locale, a fronte dell’assunzione di 45 nuovi agenti. Le azioni previste riguardano il miglioramento della sicurezza degli operatori con dotazioni individuali ad hoc, nuovi percorsi di addestramento, corsi volti a stimolare il senso di appartenenza alla comunità e lo spirito di corpo e percorsi specifici per gli agenti di comunità.

“Il nostro obiettivo è rendere Parma una città sempre più vivibile per tutti. Proprio per questo stiamo portando avanti un impegno sistematico e concreto per migliorare la sicurezza della nostra Città attraverso diverse iniziative strategiche. I bandi a cui la Polizia Locale ha partecipato sono indice dell’attenzione e della proattività di questa Amministrazione nel rafforzare il Corpo e dotarlo delle risorse necessarie per svolgere al meglio le molteplici funzioni che le sono assegnate. In particolare l'ammodernamento e l'efficientamento della strumentazione tecnologica consentirà agli agenti di essere più precisi, rapidi, coordinati, anche con le altre Forze dell'Ordine. Ringrazio il Comandante Enrico Usai e il Delegato Daniele Stefanì, per il loro prezioso e infaticabile lavoro quotidiano per il rilancio della nostra Polizia Locale” commenta Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità.