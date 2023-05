Giallo ad Amsterdam: muore un calciatore 24enne di Neviano degli Arduini

Giallo ad Amsterdam. Gabriele Gallani, 24enne difensore e ultimo capitano del Team Traversetolo, è morto in circostanze da chiarire mentre si trovava in Olanda per un viaggio di alcuni giorni. Secondo le prime informazioni il corpo senza vita del ragazzo, originario di Neviano degli Arduini, sarebbe stato trovato nelle notte tra venerdì e sabato all’interno di un canale nel centro di Amsterdam.

Il giovane calciatore sarebbe stato trovato in condizioni disperate nella notte tra venerdì e sabato e sarebbe morto poche ore dopo in ospedale. La polizia di Amsterdam ha confermato la notizia, sottolineando che i soccorritori sono stati inviati a mezzanotte e mezza per una persona caduta in acqua. Gli investigatori sono alla ricerca di testimoni che potrebbero fornire maggiori informazioni su come il 24enne è finito in acqua. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno localizzato la vittima in acqua verso mezzanotte e mezza. Gabriele Gallani sarebbe morto poche ore dopo il trasporto in ospedale.

