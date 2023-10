Ancora nessuna traccia dell'uomo caduto nel torrente Parma

Stava passeggiando al lato di via Europa con il cane quando ha sentito delle urla, probabilmente delle richieste di aiuto. La donna, poco dopo le 9:00 si trovava vicino l'alveo della Parma, quando avrebbe visto un uomo in acqua trascinato dalla corrente. Forse ci è finito dentro accidentalmente, ma di quell'uomo per ora non c'è traccia, nonostante si siano mossi vigili del fuoco, primi ad arrivare sul posto, con tre squadre con gommoni e personale con l'attrezzatura da soccorso fluviale, giunte dalla caserma di via Chiavari. Le ricerche sono ancora in corso, proseguiranno senza sosta. Nemmeno l'elicottero del 115 in arrivo da Bologna con il termo scanner e due sommozzatori a bordo è servito. Sul posto anche i carabinieri, a lavoro per ricostruire le cause dell'accaduto: al momento i militari non escludono nessuna pista. Ma man mano che passa il tempo, però, cresce il pessimo per via della bassa temperatura delle acque. Al momento, va detto che non risulta esserci una denuncia di scomparsa. La zona è popolata da senzatetto e persone disperate che cercano riparo presso la struttura del Ponte Nord e la balconata. Non si esclude che possa trattarsi di uno di loro.