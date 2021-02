Ancora una rissa alla Pilotta, giovane fermato dalla Polizia

Proseguono sul territorio cittadino i servizi di controllo del territorio per le verifiche inerenti al rispetto della normativa emergenziale per il contenimento dell’epidemia da COVID 19. Nell’ambito di questi servizi sono state impiegate altre pattuglie interforze dedicate alla verifica del rispetto dalla normativa. Oltre alla Polizia di Stato nel weekend sono state coinvolte diverse pattuglie dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della polizia locale, con oltre venti equipaggi. Sono stati identificati 147 persone e controllati 46 esercizi commerciali.

I locali sono stati trovati tutti rispettosi della normativa vigente, ma si registra un enorme afflusso di persone per le vie del centro. Durante i controlli sono state sanzionate cinque persone, in quanto provenienti da altre regioni senza alcun giustificato motivo. Sono giunte diverse segnalazioni alle sale operative delle forze di polizia a causa di alcuni ragazzi intenti che si spintonavano a vicenda. Per sedare ogni accenno di rissa, è stato un intervento immediato nei pressi della Pilotta, dove si è registrato un fuggi fuggi di circa dieci persone. Sono stati individuati tre soggetti protagonisti di una rissa. Dopo un breve inseguimento uno di loro è stato fermato, identificato e denunciato all’Autorità giudiziaria per il reato di rissa.