Annegato nell'Enza: i funerali di Giustino Colella si terranno il 4 luglio

Il funerale di Danilo Giustino Colella si svolgerà giovedì 4 luglio alle ore 9 a Coviolo, frazione del comune di Reggio Emilia, con partenza dalla sede della Croce Verde. La cerimonia verrà effettuata nella chiesa di Regina Pacis. Il giovane 19enne è annegato nel fiume Enza: il suo corpo è stato ritrovato nella sponda parmense del fiume nel primo pomeriggio di lunedì 1° luglio. Per ora nessun fascicolo è stato aperto, così come non è stato ipotizzato nessun reato.

Dopo 24 ore di ricerche il cadavere è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Bologna. Sul posto anche i volontari della Protezione Civile di Traversetolo, oltre a i carabinieri, la Protezione Civile di Reggio “Gruppo Città del Tricolore” e la Croce Rossa di Canossa.

I carabinieri consegneranno la relazione alla Procura della Repubblica ma la dinamica dell'incidente sembra essere piuttosto chiara. All'ora di pranzo di domenica 30 giugno Giustino ha deciso di tuffarsi nel fiume, utilizzando un manufatto in cemento come molo. Subito dopo il tuffo il 19enne ha avuto i primi problemi: poco dopo è scomparso. Non verrà effettuata l'autospia sul cadavere. Giustino lascia la madre lascia la madre Nataliya e le sorelle Tania e Anna.

