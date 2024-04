Anniversario della Poliza: le celebrazioni al Regio

La Polizia di Stato nella giornata di domani, 10 aprile, celebrerà il 172° Anniversario dalla sua fondazione con una cerimonia nazionale che si svolgerà a Roma nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo e che vedrà la partecipazione delle più alte cariche istituzionali dello Stato.

La cerimonia nazionale sarà trasmessa in diretta da Rai 1 (Media Partner della Polizia di Stato in occasione delle celebrazioni legate al 172° anniversario) dalle ore 10.50. Sarà inoltre possibile seguire la cerimonia in streaming sul canale YouTube Polizia di Stato https://www.youtube.com/watch? v=6T-wGA7oQL4 e sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, oltre che sui canali social della Polizia di Stato e nelle stories dell’account Instagram “poliziadistato_officialpage”.

Nella nostra Provincia, la celebrazione si svolgerà in due distinti momenti istituzionali.

Alle ore 9.00, il Prefetto della Provincia di Parma, Antonio Lucio Garufi, ed il Questore, dr. Maurizio Di Domenico, renderanno onore ai caduti della Polizia di Stato con la deposizione di una corona di alloro nei pressi della lapide dedicata ai caduti posta all’interno dell’androne della Questura.

Successivamente, alle ore 11, presso il Ridotto del Teatro Regio, le celebrazioni proseguiranno alla presenza delle più alte cariche istituzionali, civili, militari e religiose della provincia.

Nell’ambito della cerimonia verrà data lettura ai messaggi istituzionali del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia e verranno altresì conferiti attestati di riconoscimento premiali al personale della Polizia di Stato che si è distinto per i risultati conseguiti nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Per l’occasione, sono state organizzate diverse iniziative di prossimità che vedranno coinvolte alcune scolaresche tra le quali una classe dell’Istituto comprensivo Albertelli Newton, una classe dell’Istituto Comprensivo Micheli e due classi dell’istituto Comprensivo Parma Centro con le classi di Vigatto e Carignano.