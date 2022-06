Anziana 80enne in mezzo alla strada in stato confusionale: aiutata dal controllo del vicinato

Ieri una donna di 80 anni vagava senza meta per il quartiere Montanara, camminando in mezzo alla strada in palese condizione di confusione, creando un potenziale problema per lei e per gli automobilisti.

Due persone del controllo di vicinato l’hanno avvicinata e portata a sedere al polo sanitario di via Carmignani da cui gentilmente sono state portare fuori sedia e acqua per idratarla mente veniva chiamato il 118, unica cosa da fare in questi casi.

La donna ha dato in escandescenza più volte ma poi si è fatta accompagnare al pronto soccorso per le verifiche del caso.

Col caldo è più facile imbattersi in casi. Anche questo è vicinato, aiutare le persone in difficoltà.