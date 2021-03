Anziana 87enne vaga di notte in via Mazzini: soccorsa dai poliziotti

Si stava aggirando lungo via Mazzini, in piena notte e vestita solo con il pigiama e una vestaglia. Una donna di 87 anni è stata soccorsa dai poliziotti delle Volanti nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 marzo. L'anziana era in evidente stato confusionale e gli agenti, appena l'hanno vista, si sono fermati e le hanno portato una coperta per ripararsi dal freddo. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza: la donna non aveva bisogno di cure ma è stata riaffidata alla figlia.