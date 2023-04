Anziana 93enne litiga con il figlio e si allontana da casa: ritrovata dai carabinieri in piazza Garibaldi

Nella giornata di mercoledì 19 aprile un'anziana 93enne ha litigato con il figlio e si è allontana da casa facendo preoccupare i familiari che non vedendola rientrare hanno chiesto aiuto ai carabinieri. L'episodio è avvenuto ieri alle 16 a Parma quando dopo un banale litigio con il figlio, per la pulizia del giardino, la donna ha preso il suo bastone e si è allontanata.

Non vedendola tornare i parenti hanno chiesto aiuto al numero d’emergenza 112 che ha fatto intervenire le pattuglie. Poco dopo i militari della Stazione di Parma Centro l'hanno trovata in Piazza Garibaldi su una panchina. Si sono avvicinati e, dopo essersi seduti accanto a lei, hanno iniziato una lunga conversazione dove la 93enne ha raccontato quanto accaduto. Tranquillizzata e convinta che i parenti le vogliono bene e sono desiderosi che torni a casa la invitano a salire sull’autovettura ma lei, preoccupata di disturbare fa chiamare il figlio che la raggiunge in Piazza. Dopo una chiacchierata con i militari l’abbraccio ed il ritorno a casa.