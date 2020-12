Anziana bloccata con l'auto per il ghiaccio: soccorsa dai carabinieri

E' rimasta bloccata con la sua auto, in mezzo alla neve, in località Villora di Varsi, a causa del ghiaccio presente sul manto stradale. Un'anziana ha chiamato i carabinieri per chiedere aiuto: l'episodio è avvenuto alle ore 14 di ieri, venerdì 4 dicembre. L'auto infatti era ferma e non era possibile andare avanto o indietro. I militari della stazione di Varsi sono arrivati sul posto e, dopo aver rassicurato la donna - parecchio spaventata - hanno chiamato lo spazzaneve per liberare l'auto e permettere ai due coniugi di tornare a casa.

L’Arma dei Carabinieri ricorda l’obbligo, dal 17 novembre al 15 aprile 2021, di circolare su tutte le strade provinciali con pneumatici da neve montati o con catene a bordo. Il tutto è necessario per garantire la sicurezza dei veicoli e degli occupanti nonché per evitare, in caso di nevicate o formazione di ghiaccio, difficoltà alla circolazione e rendere impossibile garantire i servizi di emergenza.