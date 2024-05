Anziana perde il borsello con 2.600 euro: i carabinieri lo ritrovano

Vicenda conclusasi a lieto fine per un’anziana salsese che, incredula, nella mattinata odierna si è vista contattare dai carabinieri della locale Stazione per comunicarle del ritrovamento del suo borsello contenente 2.600 euro in contanti, perso alcuni giorni prima.

Il borsello, rinvenuto per strada da un cittadino che non ha esitato a recarsi subito presso gli uffici della locale Stazione dei Carabinieri consegnando il tutto ai militari. Questi hanno subito ispezionato l’interno, per verificare se, oltre al denaro, vi fossero documenti che potessero far risalire al legittimo proprietario. Purtroppo però non veniva trovato nulla del genere. Ma i militari di via D’Acquisto non si sono persi d’animo e hanno concentratola loro attenzione su uno scontrino fiscale emesso da una parrucchiera che riportava la stessa data del rinvenimento, l’orario e il tipo di servizio prestato.

Sentita la titolare dell’esercizio ed esaminando la rubrica degli appuntamenti, i carabinieri sono riusciti a risalire all’identità della cliente. Al termine di altre opportune verifiche e accertamenti incrociati è stata così individuata la donna che, con stupore, ha ricevuto la bella notizia e riavuto indietro il borsello e il denaro, esprimendo profonda gratitudine all’Arma dei Carabinieri e alcittadino che ha trovato il borsello.