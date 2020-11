Anziana positiva al Covid scappa dall'ospedale: denunciata 74enne

Si è allontanata dalla struttura sanitaria dove si trovava ricoverata in quanto positiva al Covid-19 ma è stata fermata dai carabinieri che l'hanno identificata e denunciata per inosservanza del provvedimento dell'autorità sanitaria volta ad impedire la diffusione di malattie infettive. La protagonista della vicenda è un'anziana di 74 anni che, nella giornata di ieri, è scappata dall'ospedale. I responsabili della struttura hanno avvertito le forze dell'ordine: i carabinieri del nucleo radiomobile di Parma hanno trovato la donna nei pressi della propria abitazione. La 74enne è stata identificata e denunciata: dopo aver rifiutato il ricovero all'Ospedale Maggiore è stata messa in quarantena obbligatoria a casa.