Scaraventa un'anziana a terra per rapinarla: lei finisce in ospedale con gravi lesioni. Arrestato 20enne clandestino

Prima l'ha avvicinata con la scusa di chiedere informazioni, poi le ha strappato la borsetta facendola cadere a terra in modo violento. Un'anziana straniera con problemi di deambulazione è finita in ospedale, in codice rosso e con gravi lesioni, dopo l'assalto da parte di un 20enne tunisino, che è stato poi arrestato dai carabinieri ed espulso dal territorio nazionale. Il gravissimo episodio si è verificato in piazza Matteotti a Fidenza. I momenti precedenti alla rapina sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza.

I carabinieri nel giro di tre giorni, sono riusciti a identificare l'aggressore. I militari in borghese dell’Aliquota Operativa ha fermato in stazione un 20enne tunisino il quale, oltre a corrispondere perfettamente alle descrizioni di vittima e testimoni, portava ancora gli stessi vestiti che indossava il giorno dell'aggressione. Clandestino, nullatenente, senza fissa dimora, il giovane, sottoposto a perquisizione, aveva con sé un unico oggetto di valore: un cellulare della stessa marca di quello rubato alla donna nel corso dello scippo, che risultava essere stato resettato dieci minuti dopo la rapina.

Raccolti tutti gli elementi indizianti - video, testimonianze e riconoscimenti - che porteranno il giovane a rispondere della grave accusa di rapina aggravata e lesioni gravi, i militari hanno accompagnato il ragazzo in Questura per dare corso alle procedure di espulsione.

A seguito di un diniego del visto per questioni umanitarie, già notificato, nel giro di poche ore il Giudice di Pace di Parma ha sentenziato l’allontanamento coatto dal territorio nazionale, che è stato eseguito dagli stessi carabinieri di Fidenza. Il ventenne è stato così scortato al porto di Genova dove è stato preso in consegna dalle autorità tunisine che lo hanno rimpatriato a bordo di un traghetto. Ora attenderà in patria gli esiti del procedimento penale italiano.