Lascia la madre anziana in auto ma quando torna è sparita: ritrovata poco dopo dai poliziotti

Ha lasciato la madre anziana in auto per pochi minuti mentre ritirava alcune ricette mediche al Cup di via Pintor a Parma - visto che era in corso un forte temporale - ma quando è tornata la mamma era sparita. Una donna italiana di 60 anni si è rivolta ai poliziotti che, dopo alcune veloci ricerche, sono riusciti a trovare l'anziana in strada Martiri della Libertà mentre vagava da sola sotto la pioggia e a riportarla dalla figlia.

Una storia a lieto fine grazie alla prontezza di riflessi degli agenti della Questura di Parma che, dopo aver ricevuto la segnalazione, si sono precipitati sul posto. Dopo aver acquisito una foto dell'anziana madre hanno attivato il protocollo per la ricerca di persone scomparse: dopo qualche minuto gli agenti hanno visto la donna a piedi in strada Martiti della Libertà: camminava sotto la pioggia in direzione Petitot. I poliziotti hanno fermato la donna - confusa e molto bagnata a causa della pioggia torrenziale - e l'hanno accompagnata in via Pintor dalla figlia.