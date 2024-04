Anziana truffata a Montechiarugolo da un finto tecnico dell’acqua

Oltre alla truffa agli anziani con la tecnica dei finti Carabinieri ora è in auge quella del finto tecnico dell'acqua.

Con una telefonata o citofonando i truffatori avvertono che stanno effettuando delle verifiche alle condotte dell'acqua ed ai contatori mediante l'immissione nel circuito di una sostanza inquinante che con le esalazioni rovina oro e banconote. Nella circostanza i malviventi invitano i malcapitati a raccogliere i preziosi ed i contanti e di riporli in una busta di plastica per evitare che si deteriorino.

Dopo circa 15 minuti il finto tecnico dell'impianto idrico suona al campanello e con la scusa di voler controllare il contatore dell'acqua si aggira per l'abitazione e distrae l'ignara vittima facendole aprire tutti i rubinetti. A questo punto dopo avere distratto la vittima, si fa consegnare la busta e porta via i contanti ed i gioielli che sono stati riposti allontanandosi frettolosamente.

In sintesi questo è quello che è avvenuto qualche giorno fa nel comune di Montechiarugolo, dove una signora residente si è vista arrivare in casa un finto tecnico dell’acqua ed un finto appartenente alla Polizia municipale.

La tecnica che è stata utilizzata è quella sopra descritta con una variante ancora più fantasiosa, l’utilizzo di un fumogeno e di un petardo, attivati contestualmente all’apertura dei rubinetti dell’acqua. Creata una situazione di caos, dopo aver distratto la donna, si impossessavano dei gioielli e del denaro che nel frattempo la donna aveva riposto in una borsa per metterli in salvo.

I Carabinieri ricordano a tutti di diffidare delle persone che arrivano all'improvviso presso l'abitazione senza alcun preavviso o senza i classici avvisi pubblici che le società di servizi diffondono. Inoltre è opportuno ogni qualvolta si è contattati di confrontarsi con i vicini di casa per capire se anche altre persone hanno avuto lo stesso avviso e avendo dubbi sulla veridicità della richiesta di informare immediatamente i Carabinieri anche tramite l'utenza 112 che è attiva 24 ore su 24.