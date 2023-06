Anziano con l'Alzheimer si allontana da casa e si perde: ritrovato dai carabinieri

Nella notte, i carabinieri della Compagnia di Parma hanno prestato soccorso ad un anziano, il quale affetto da Alzheimer, si è disorientato mentre passeggiava in periferia in zona sud della città. Lo stesso, fortunatamente verso le ore 3 ha citofonato ad un’abitazione, permettendo di attivare i soccorsi. L’anziano era senza documenti e telefono, in buone condizioni di salute.

La paziente opera della pattuglia, ha permesso di carpire dai vaghi ricordi dell’uomo, particolari ed elementi che hanno consentito di risalire alle sue generalità, rinvenendo così anche la residenza, dove è stato riaccompagnato e riaffidato ai cari, che non si erano accorti del suo allontanamento.