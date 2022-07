Anziano avvolto dalle fiamme mentre cerca di spegnere l'incendio in casa: ricoverato al Maggiore

È stato trasportato all'ospedale Maggiore di Parma e ora si trova ricoverato nei reparti di rianimazione un 92enne che in tarda mattinata è rimasto ustionato nella sua abitazione, mentre pare stesse tentando di spegnere un principio di incendio. È accaduto intorno alle 12.30 in una villetta all'angolo tra la Provinciale per Castellarquato e via Torchina. Il principio di incendio sarebbe partito da alcune prese ettriche in una stanza al primo piano. L'anziano, tentando invano di spegnere le fiamme, sarebbe rimasto ustionato. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sarebbero stati i vicini: una volta visto il fumo uscire dalle finestre hanno chiamato i vigili del fuoco. All'arrivo dei pompieri pare che nessuno rispondesse all'interno: una volta riusciti ad entrare si sarebbero trovati davanti l'uomo a terra, avvolto dal fuoco. Lo avrebbero tratto in salvo portandolo sul balcone e qui è stato preso in carico dai volontari della Pubblica Assistenza Valdarda e dai sanitari dell'autoinfermieristica dell'ospedale di Fiorenzuola. Viste le condizioni e l'età è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato il 92enne in Rianimazione a Parma. Sul posto, per gli accertamenti del caso, i carabinieri del Norm.