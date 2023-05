Tragedia della solitudine: anziano trovato morto nella sua casa di via Malvisi

Tragedia della solitudine nel quartiere Montanara a Parma. Nella serata di venerdì, infatti, un anziano sarebbe stato trovato morto all'interno della sua abitazione. Secondo le prime informazioni l'uomo era deceduto da tempo. I vigili del fuoco di Parma, infatti, hanno aperto la porta dell'abitazione per entrare all'interno dell'edificio. Una volta dentro hanno trovato il cadavere dell'uomo. Sul posto anche una pattuglia della polizia di stato. In base alle prime ricostruzioni l'intervento degli operatori del 115 e degli agenti sarebbe scattato in seguito ad una segnalazione, arrivata dai vicini di casa.