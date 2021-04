Aperitivo fuorilegge: chiuso un bar a Basilicanova

Si stavano godendo il sole pomeridiano di un caldo venerdì di Pasqua, sorseggiando spritz e prosecco davanti a un bar in pieno centro a Basilicanova, nel comune di Montechiarugolo. In tempi normali non ci sarebbe stato nulla di male, ma in tempi di pandemia, in piena zona rossa e con i contagi che corrono, quell’assembramento composto da una ventina di persone era fuorilegge. Così alle 17.30 una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Pedemontana, peraltro dopo aver ricevuto nei giorni scorsi reiterate segnalazioni di brindisi inopportuni davanti a quell’esercizio pubblico, ha puntato verso gli irriducibili dell’ape, che alla vista degli agenti si sono immediatamente dati alla fuga, abbandonando bicchieri e stuzzichini.

Chi non è potuto scappare, però, è il titolare del bar, che non potendo negare l’evidenza è stato sanzionato con 400 euro di multa per la violazione delle normative anticovid e al quale, nella mattinata di sabato scorso, è stato notificato il provvedimento di chiusura dell’attività per cinque giorni a partire da oggi, mercoledì 7 aprile. All’uomo, è stato infatti concesso qualche giorno di tempo per organizzarsi con i fornitori, mentre proseguono gli accertamenti da parte del Nucleo Commercio della Polizia locale per individuare e sanzionare i clienti che si sono dileguati.

"È sempre un colpo al cuore dover sanzionare le attività commerciali del proprio comune in questo periodo così difficile – sottolinea il sindaco di Montechiarugolo Daniele Friggeri –, ma è il momento di far rispettare ancor di più le regole e mantenere alta l’attenzione, per arrivare ad un calo dei contagi che possa consentire di poter riaprire al più presto tutte le attività ancora chiuse. Ringrazio il Corpo di Polizia locale dell’Unione e l’Ufficio commercio del Comune per il lavoro solto. E ringrazio anche i cittadini che con le loro segnalazioni ci danno una mano a sorvegliare il territorio".