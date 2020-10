Aperto alle 3 e mezza di notte con sei clienti al tavolo: i poliziotti chiudono un bar di via Traversetolo

Era aperto alle 3 e mezza di notte nonostante l'orario di chiusura, per tutti i locali fino al 25 ottobre, era fissata per mezzanotte. Un bar di Traversetolo è stato chiuso dai poliziotti delle Volanti che, mentre passavano lungo la strada per alcuni controlli, hanno visto il locale aperto a quell'ora della notte: all'interno c'erano anche alcuni clienti. Gli agenti hanno poi verificato che il registratore di cassa era acceso e che sei persone, tra loro non conviventi, si trovavano allo stesso tavolo e il personale stava somministrando bevande. Per i clienti è scattata la sanzione per il mancato uso delle mascherine mentre il titolare è stato multato per 400 euro: il locale è stato chiuso per cinque giorni.

