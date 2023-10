Sorbolo Mezzani, l'appello del sindaco: "Aiutatemi a trovare il pirata della strada che ha investito un motociclista"

Il sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari lancia un appello su Facebook per un grave episodio avvenuto nei giorni scorsi in via Mantova. Un motociclista è stato infatti investito da un'auto. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso.

"Un disgraziato con una vettura chiara (una utilitaria) zizzagando da Chiozzola a Sorbolo in via Mantova, alle 19.20 ha colpito e fatto volare nel fosso un motociclista e ha pure omesso il soccorso. Il ragazzo ha ricevuto assistenza dal 118 e se la caverà con escoriazioni e qualche giorno di collare.

Questo disgraziato alla guida della vettura va fermato e assicurato alle forze dell’ordine. Chiedo per favore ad eventuali testimoni di recarsi il prima possibile dai Carabinieri di Sorbolo, qualora avessero informazioni sulla vettura, tutto questo prima che scadano le registrazioni delle Telecamere di videosorveglianza! Vi prego davvero di aiutarci in questa indagine, per aiutare le forze dell’ordine nella ricerca immediata di questo disgraziato.

Dai che lo prendiamo!"