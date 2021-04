Approfitta dell'ospitalità di un 70enne per rubargli la carta di credito: denunciata 21enne moldava

Ha approfittato dell'ospitalità di un pensionato di Pellegrino Parmense di 70 anni per rubargli la carta di credito e prelevare 3 mila euro a sua insaputa. Una 21enne moldava è stata denunciata per furto dai carabinieri. I due si erano conosciuti sui social network: dopo aver iniziato a frequentarla l'uomo l'aveva ospitata per alcune notti a casa sua. Il 70enne un giorno si è accorto dello smarrimento del portafoglio: la ragazza gliel'ha dato, sostenendo di averlo trovato in casa. In realtà lo aveva preso lei, tenendosi poi la carta di credito. I militari hanno accertato, al termine di alcune indagini, il prelievo di circa 3 mila euro da parte della ragazza.