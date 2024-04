Gli apre la porta per dargli un po' d'acqua, lui lo pesta: arrestato

Prima ha aggredito un inquilino che gli aveva aperto la porta di casa per dargli una bottiglietta d'acqua, poi si è intrufolato all'interno del condominio ed ha tentato di forzare la porta d'ingresso dell'abitazione di una donna. Tutto è successo nella giornata di domenica 21 aprile, all'interno di una palazzina in centro storic a Parma. Un 22enne tunisino è stato arrestato per violazione di domicilio con violenza su cose e persone e denunciato per lesioni personali aggravate.

I poliziotti delle volanti sono arrivati sul posto in pochi minuti. Alcuni condomini hanno indicato agli agenti n uomo sconosciuto all’interno del condominio che insisteva nel voler entrare in alcuni appartamenti.

In particolare, i poliziotti udivano distintamente la richiesta di aiuto di una donna che proveniva dal terzo piano dello stabile e che segnalava la presenza dell’uomo dinanzi alla sua porta d’ingresso, intento a forzarla. I poliziotti, avvicinandosi all’appartamento segnalato, notavano un uomo che stava cercando di sfondarne la porta d’ingresso con uno stendino metallico.

Il giovane, che presentava segni visibili di colluttazione, è stato bloccato dai poliziotti e accompagnato verso l’autovettura di servizio. In questo frangente, gli agenti sono stati avvicinati da un condomino, con il volto tumefatto e con diverse escoriazioni sulle mani, che riferiva di essere stato aggredito dal fermato dopo che gli aveva aperto il portone per dargli una bottiglia d’acqua.

Una volta ricostruiti i fatti, il giovane è stato accompagnato in Questura: si tratta di un 22enne tunisino irregolare sul territorio nazionale. Lo straniero è stato arrestato per il reato di violazione di domicilio con violenza su cose e persone e denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni personali aggravate. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo, che ha disposto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.