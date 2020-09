Apre un bed and breakfast ma non comunica le generalità dei clienti alla Questura: titolare denunciata

Ha aperto un bed and breakfast in provincia di Parma ma non ha mai comunicato alla Questura le generalità degli alloggiati, come previsto dalle normative per le strutture di accoglienza. La titolare di una struttura ricettiva di un comune della provincia è stata denunciata per aver violato le norme sulla comunicazione dei dati dei clienti. I poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa hanno verificato la situazione di irregolarità dopo aver svolto alcuni accertamenti sulla struttura.

