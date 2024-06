“Architettura Rigenerazione Sostenibilità”: online il bando per l’ammissione

È on line sul sito web dell’Università di Parma il bando per l’ammissione al corso di laurea in Architettura Rigenerazione Sostenibilità anno accademico 2024-2025.

Sono disponibili 120 posti per candidate e candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia e 3 posti per candidate e candidati non comunitari non residenti in Italia. La prima finestra temporale per le iscrizioni va dalle 9 del 24 giugno alle 12 del 22 luglio; il test online è previsto per il 26 luglio.

Se con la prima finestra concorsuale non saranno coperti tutti i posti previsti, sarà attivata una seconda procedura fino a esaurimento della numerosità programmata. Sarà possibile iscriversi in questa seconda finestra dalle 12 del 19 agosto alle 12 del 30 agosto, e la prova (sempre online) si terrà il 3 settembre.