E' ubriaco e infastidisce i passanti, poi spuntano una pistola e un coltello: arrestato

Nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 luglio il personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri hanno arrestato un parmigiano, nato nel 1970, con precedenti di Polizia, per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.

Gli agenti intervenivano in via Olivieri per la segnalazione di un uomo che, ubriaco, infastidiva i passanti, e, giunti sul posto, riuscivano a bloccarlo nonostante questi opponesse una strenua resistenza. L'uomo veniva, altresì, trovato in possesso di una pistola-giocattolo e di un coltello con lama di 12 centimetri.

Una volta sulla vettura della Polizia di Stato, l’uomo sferrava violenti calci contro la portiera posteriore ed il finestrino, danneggiandoli gravemente.

A seguito di udienza di convalida, l’arresto veniva convalidato e all’uomo veniva irrogata la misura dell’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria.