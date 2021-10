Arrestato, evade e viene beccato dalla Polizia: di nuovo in manette

Si tratta di un cittadino senegalese, sul quale pende il reato di rapina impropria: aveva rubato una maglia al Globo, in via Mantova. Preso dai militari mentre erano in perlustrazione a Santa Croce

Ieri pomeriggio una Volante è intervenuta presso il centro commerciale il Globo, in Via Mantova in seguito a delle segnalazioni che riguardavano di due soggetti sorpresi a rubare all’interno del punto vendita. I militari della della Polizia di Stato si sono diretti sul posto e hanno accertato che poco prima due persone avevano rubato una felpa all’interno del negozio, rimuovendo la placca antitaccheggio. Uno degli autori si era dato alla fuga prima dell’arrivo della pattuglia, mentre l’altro era stato bloccato dall’addetto alla sicurezza.

Si tratta di un cittadino senegalese, sul quale pende il reato di rapina impropria: nel tentativo di guadagnarsi la fuga, l'uomo ha usato violenza ai danni dell’addetto alla sicurezza stesso. Ad aggravare la sua posizione, il fatto che risultasse, essere pluripregidicato con precedenti sempre in materia di reati contro il patrimonio. Dell’arresto è stata data immediata notizia all’Autorità Giudiziaria che ha disposto che l’uomo venisse collocato in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. L'uomo si traovava ai domiciliari, ma si è allontanato da casa in mattinata. E' stato riconosciuto dallo stesso personale delle volanti che ieri aveva proceduto all’arresto in servizio di controllo del territorio nei pressi di piazzale santa croce. L’uomo è stato pertanto arrestato (di nuovo) per evasione.