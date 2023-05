Arrestato il pusher delle droghe sintetiche: sequestrati quasi 50 grammi di allucinogeni

Le pattuglie della Squadra Mobile hanno posto in essere una capillare attività di controllo diretta alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione al fenomeno riguardante le droghe sintetiche, sostanze molto pericolose e generalmente destinate ad un’utenza molto giovane e ad eventi quali i Rave Party e le feste in tema musicale, notoriamente frequentate da utenti dediti al consumo di droghe “sui generis”.

Nel caso specifico il personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Parma, nel pomeriggio del 24 maggio, ha predisposto un servizio mirato, nella zona Nord della città di Parma, arrestando in flagranza di reato un giovane italiano, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di 31,4 grammi di sostanza stupefacente del tipo Anfetamina, comunemente chiamata “Speed”, 10,7 grammi di sostanza stupefacente MDMA (Metanfetamina/ecstasy), 2 grammi di ketamina e 6 francobolli intrisi di sostanza stupefacente del tipo LSD. L’indagato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria dimora in attesa del rito per direttissima. Il 25 maggio è stata celebrata l’udienza di convalida dell’arresto e il Giudice ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.