Arrestato latitante 36enne albanese: deve scontare quasi 4 anni per rapina

L'uomo è stato controllato dai carabinieri in via Traversante Ravadese: in auto aveva alcuni attrezzi da scasso

Si trovava a bordo della sua auto, nella serata di ieri in via Traversante Ravadese, ma avrebbe dovuto essere in carcere per scontare una condanna una pena di 3 anni e 11 mesi per i reati di rapina e furto aggravato. Un 36enne albanese è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Parma, che stavano effettuando alcuni controlli del territorio. I militari hanno visto l'uomo che aveva un atteggiamento sospesso ed hanno deciso di controllarlo: una volta identificato l'uomo è stato dichiarato in arresto: era stato infatti emesso un ordine di carcerazione nei suoi confronti da parte del Tribunale di Parma, il 18 febbraio del 2021. All'interno della sua auto i carabinieri hanno trovato numerosi attrezzi da scasso ed un apparecchio per accertare la caratura dei diamanti. L'auto e i materiali sono stati sequestrati: per il 36enne è scattata anche una denuncia per detenzione di arnesi atti allo scasso.