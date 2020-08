Arrestato per... gli occhiali da sole: ladro sorpreso a spaccare i vetri delle auto

I carabinieri del nuovo operativo radiomobile hanno tratto in arresto in fragranza di reato (con l'accusa di furto aggravato) un cittadino brasiliano di 25 anni residente a Parma censurato. È stato sorpreso in via Reggio dai militari intorno all’ una di questa notte con fare sospetto mentre era chino sul lato passeggero di una delle auto parcheggiate a bordo strada.

Alla vista dei carabinieri ha tentato di allontanarsi repentinamente a piedi ma immediatamente è stato bloccato e identificato, sorpreso con degli occhiali da sole sottratti all’interno della Fiat Panda che aveva 'aperto'. La successiva perquisizione ha permesso alle forze dell'ordine di rinvenire nella tasca del soggetto un pezzo di mattone di forma irregolare con il quale era riuscito a rompere il finestrino anteriore.

Il proprietario della vettura ha riconosciuto immediatamente gli occhiali da sole, restituiti. Attualmente detenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito per direttissima

