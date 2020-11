Arrestato un ivoriano che doveva scontare una pena per oltraggio a pubblico ufficiale

I carabinieri della stazione di Parma Centro hanno eseguito un secondo arresto, su ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Perugia, insieme ai militari della Compagnia di Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto”. Nel corso di un controllo in Via Verdi, ad un gruppo di cittadini extracomunitari, hanno notato un uomo che, alla vista delle forze dell'ordine, si è allontanato velocemente. Fermato ed identificato è emerso che a suo carico era da eseguire l’ordinanza di carcerazione. Il 34enne, della Costa d’Avorio, deve scontare la pena di 4 mesi di reclusione per oltraggio a pubblico ufficiale nei confronti di una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri di Magione (Perugia). Gli arrestati sono stati associati alla casa circondariale di Via Burla.

