Si butta dalla finestra del secondo piano per sfuggire ai carabinieri: arrestato albanese clandestino 

Per sfuggire ai controlli dei carabinieri, che hanno bussato alla porta dell'abitazione all'interno della quale si trovava ospite di alcuni conoscenti, si è buttato dalla finestra della camera da letto, dal secondo piano del condominio e si è procurato gravi lesioni al bacino e al piede. Un albanese 30enne, irregolare sul territorio italiano e rientrato illegalmente per la seconda volta in Italia, è stato arrestato dai carabinieri di Fidenza che, dopo aver avuto una segnalazione, si sono portati all'interno della casa.

L'episodio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 13 aprile. Quando i militari sono arrivati, verificando la presenza dell'uomo, che ha alle spalle numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e per spaccio di droga, il 30enne ha tentato la fuga lanciandosi dalla finestra della camera da letto. Nel 2019 era stato espulso dal territorio nazionale poichè considerato una persona pericolosa: un anno dopo era stato arrestato dai carabinieri di Milano dopo essere rientrato in Italia illegalmente, con un nome diverso. Dopo il processo era stato espulso e rimpatriato in Albania.

In conseguenza del lancio nel vuoto il 30enne si è provocato diverse ferite ed è stato subito bloccato dai carabinieri, che lo hanno fatto trasportare in ospedale per le cure necessarie. Per lui è scattato l'arresto in flagranza per la violazione della normativa sull'immigrazione. Dopo essere stato espulso per la seconda volta, infatti, è di nuovo rientrato in Italia senza autorizzazione. Attualmente è piantonato all'Ospedale di Vaio: al termine delle cure e delle operazioni di identificazione verrà di nuovo espulso.